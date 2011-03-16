«Моссад» похитил палестинца и отправил в Израиль из Гостомеля?

Правозащитники заявляют, что сотрудники спецслужбы Израиля силой вывезли гражданина Палестины Дирара АБУСИСИ с территории Украины и заключили его в израильскую тюрьму.

Об этом со ссылкой на израильских правозащитников сообщает “Радио Свобода”.Они, в частности, подтвердили, что “Д.АБУСИСИ был заключен в израильскую тюрьму в тот же день, когда исчез с поезда “Харьков – Киев”.

“В тюремной службе подтвердили, что он находится у них с 19 февраля 2011 года... Нам известно, что в обоих случаях он находился под контролем спецслужб. Я не имею никакого представления, в чем его обвиняют. Имеем судебное решение, которое запрещает разглашать информацию об этом”, - рассказала “Радио Свобода” представительница правозащитной организации “Гамокед” Далия КЕРШТЕЙН.

Между тем, говорится в сообщении, представитель палестинской диаспоры в Киеве Яхья ХАРБОТЛИ не исключил, что “инженера Д.АБУСИСИ израильские спецслужбы могли вывезти из Украины без ведома ее правительства”.

“Израильская власть подтвердила факт захвата этого инженера. Об этом его адвокату сообщили в администрации тюрьмы. Украинская милиция к этому может быть и непричастной. “Моссад” уже осуществлял подобные операции в других странах. Инженера могли вывезти дипломатическим транспортом, или самолетом с одного из небольших аэропортов Украины. С Дираром, думаю, так и поступили”, – сказал он.

Такого сценария в интервью “Радио свобода” не исключил украинский эксперт-востоковед Виктор КАСПРУК. “Возле Киева есть небольшие аэропорты, такие, как Гостомель, именно с них некоторые бизнесмены бежали из Украины. Вероятно, с такого аэропорта АБУСИСИ отправили в Израиль. Это серьезный тест для страны. Если информация хотя бы наполовину правдивая – это значит, что власть совсем не контролирует территорию Украины”, – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, об исчезновении Д.АБУСИСИ 23 февраля заявила его жена Вероника АБУСИСИ. По ее словам, 18 февраля ее муж выехал из Харькова в Киев, однако, как выяснилось позже, в ночь на 19 февраля, по словам проводника вагона № 6, двое неизвестных высадили Дирара на одной из станций.

Как отметила В.АБУСИСИ, узнав о том, что случилось, она срочно прилетела в Киев и вместе с братом мужа пыталась добиться от столичных правоохранительных органов, в частности, на железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский», чтобы они приняли заявление для розыска. Однако, как утверждает В.АБУСИСИ, милиция без каких-либо объяснений отказалась принять заявление.

В.АБУСИСИ не исключила, что ее муж был похищен с целью получения выкупа, а также в связи с его профессиональной деятельностью, поскольку Д.АБУСИСИ в Секторе Газа занимал высокую должность на местной электростанции.

10 марта, в Департаменте связей с общественностью МВД Украины сообщили, что правоохранители проверяют информацию о месте пребывания гражданина Палестины Д.АБУСИСИ.

11 марта Служба безопасности Украины заявила о намерении обратиться в региональное Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев по поводу информации о похищении гражданина Палестины Д.АБУСИСИ.