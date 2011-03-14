Каддафи объявили персоной нон-грата в России

Ливийскому лидеру Муаммару КАДДАФИ, его окружению и родственникам запрещен въезд в Россию и транзитный проезд через территорию страны. Указ об этом подписал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Запрет распространятся на дочь КАДДАФИ Аишу и семь его сыновей, в том числе на советника по вопросам национальной безопасности Мутассима КАДДАФИ, командующего специальными силами Саади КАДДАФИ, директора Фонда Каддафи Сейфа аль-Ислама КАДДАФИ. Въезжать в Россию и проезжать через ее территорию также запрещено двоюродному брату ливийского лидера Каддафу ад-Даму Сайиду МУХАММЕДУ, передает Лента.ру.

В список лиц, в отношении которых введены эти санкции, входят также руководитель управления связи Движения революционных комитетов Аль-Багдади Абдулькадер МУХАММЕД, начальник личной охраны ливийского лидера Дибри Абдулькадер ЮСЕФ, директор Организации внешней безопасности, руководитель Службы внешней разведки Дорда Абу Зайд УМАРА, министр обороны Джабер Абу Бакр ЮНЕСА. Кроме того, в списке значится секретарь по вопросам жилищно-коммунального обслуживания Матук Матук МУХАММЕД. Считается, что все они так или иначе причастны к подавлению акций оппозиции в стране в прошлом или настоящем.

Кроме того, Муамару КАДДАФИ, его дочери Аише и сыновьям Ханнибалу, Хамису, Муттасиму и Сейфу аль-Исламу запрещено осуществлять финансовые операции с находящимися в их собственности или под их контролем на территории РФ денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами. Подобные меры приняты также в отношении шурина КАДДАФИ - директора службы военной разведки полковника Ас-Сенусси АБДУЛЛЫ.