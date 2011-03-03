Черноморский флот отрицает отправку морпехов в Ливию

Официальный представитель Черноморского флота РФ Вячеслав Трухачев опроверг сообщения о том, что Россия направит к ливийским берегам корабли с морскими пехотинцами на борту.

Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, офицер сказал: "Такая задача перед флотом не ставилась".

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах, в Средиземное море вскоре выйдут два корабля ЧФ РФ с 250 морпехами на борту.

К побережью Ливии, замечает Лента.ру, уже идут американские, британские и немецкие боевые корабли. Самым мощным из них является авианосец ВМС США "Энтерпрайз".

Присутствие боевых кораблей стран НАТО неподалеку от берегов Ливии может объясняться тем, что альянс всерьез рассматривает возможность установления над этой страной зоны, запретной для полетов боевой авиации.

С просьбой установить такой режим к международному сообществу обратился собранный в Бенгази Национальный совет - орган, осуществляющий руководство районами Ливии, освобожденными от власти полковника Муаммара Каддафи.

В последние дни его войска атаковали повстанцев в районе городка Брега, где расположен второй по значимости нефтеперевалочный порт Ливии. Оппозиционерам удалось отбить атаку, хотя Каддафи применил против них боевую авиацию.