Очередные взрывы в Багдаде: 12 погибших, 37 раненых

12 человек погибли, 37 получили ранения в результате нескольких взрывов, прогремевших сегодня утром в разных районах Багдада.

Как передает ИТАР-ТАСС, на востоке иракской столицы на пути следования пассажирского автобуса сработало взрывное устройство. Погибли пять человек, включая женщину и двух детей.

Полчаса спустя аналогичный инцидент произошел на севере Багдада, где на мине подорвалась полицейская патрульная машина. Погибли трое стражей порядка, 13 человек ранены.

Еще одно взрывное устройство сработало на одном из городских рынков, унеся жизни четырех человек.