Эвакуация из Ливии морем приостановлена

Эвакуация граждан Украины, РФ и других стран СНГ на пароме «Святой Стефан» перенесена на 28 февраля из-за погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Утром 27 февраля в акваторию порта Рас-Лануф (Ливия) прибыл паром «Святой Стефан». Однако в связи с ухудшением погодных условий его отправка с эвакуированными гражданами планируется на 28 февраля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 4 километрах от порта находится лагерь, где ожидают отправки более 1000 человек. В лагере есть все необходимое (продукты питания, вода, медикаменты), также обеспечивается безопасность лагеря.

Как сообщал УНИАН, самолетами МЧС РФ из Ливии в Москву было эвакуировано 39 граждан Украины. По информации источника в дипломатических кругах Украины, на данном пароме планируется эвакуация не менее 40 граждан Украины.