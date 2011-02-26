В Ливии начались переговоры о создании временного правительства

Бывший министр юстиции Ливии Мустафа Абдель Галиль начал переговоры о создании временного правительства в г.Бенгази на востоке страны, ставшем в последние дни центром оппозиции. Вместе с тем, как передают местные СМИ, экс-министр выступил за единство всей ливийской территории. В ходе телефонного интервью М.А.Галиль заявил, что настаивает на "единстве свободной родины со столицей в Триполи".

Кроме того, М.А.Галиль подчеркнул, что за все преступления, совершенные против мирного населения Ливии, должен отвечать только Муаммар Каддафи.