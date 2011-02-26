Каддафи открыл склады с оружием

Власти Ливии во главе с Муаммаром Каддафи начали вооружать своих сторонников среди гражданского населения. По данным западных журналистов, люди формируют отряды, которые устанавливают блок-посты на дорогах и патрулируют кварталы столицы Триполи.

Муаммар Каддафи пообещал вооружить своих сторонников, выступая в пятницу на митинге в центре Триполи. "Выходите и защищайте Ливию, если будет надо, все склады с оружием будут открыты для защитников страны, мы будем бороться, и мы победим", - прокричал он.

Между тем бывшие подчиненные Каддафи, перешедшие на сторону революции, боятся, что он сошел с ума.

Заместитель ливийского посла при ООН Шалгам Ибрагим Даббаши назвал Каддафи сумасшедшим и призвал запад остановить кровопролитие в Ливии.

"Тысячи человек могут погибнуть этой ночью в Триполи, поэтому я призываю мировое сообщество немедленно вмешаться и послать полковнику Каддафи ясный сигнал о том, что он обязан прекратить убийства", - сказал Даббаши.

Постоянный представитель Ливии при ООН Абдуррахман Мохаммед Шалгам также публично призвал Каддафи "оставить ливийцев в покое" и поддержал введение международных санкций против ливийского руководства.

10 дней антиправительственных демонстраций в Ливии, которые переросли в гражданскую войну, забрали, по данным ООН, жизни более тысячи человек. По неофициальной информации, жертвами столкновений стали более двух тысяч человек.

Сейчас идет эвакуация иностранных граждан наземным, воздушным и морским транспортом, однако сотни иностранцев остаются в отдаленных и труднодоступных районах и не имеют возможности добраться до аэропорта или побережья. Из почти трех тысяч украинцев, находящихся в Ливии, страну покинули лишь несколько сотен.

Непростая ситуация сложилась на границе с Тунисом, где на ливийской территории скопилось несколько тысяч египетских рабочих, которые хотят выехать из страны. Военные и добровольцы из соседнего Туниса делают все возможное, чтобы способствовать эвакуации, но большинство людей остаются в ловушке и вынуждены ночевать на открытом воздухе, замерзая от холода, закутавшись в одеяла.

Большая часть Ливии, в частности ее восточные районы, перешли под контроль оппозиции. Тем не менее, в руках Каддафи пока столица Триполи, где проживают 2 из 6,5 млн граждан страны.

В субботу состоится очередное заседание Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться ситуация в Ливии. Ранее санкции против ливийских властей уже ввели США.

ТСН