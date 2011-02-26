«Милиция служит народу, полиция служит уроду» - акция в Москве

В центре Москвы на Пушкинской площади движение «Солидарность» провело акцию «Нет полицейскому государству!», посвященную реформе правоохранительных органов и вступлению в силу федерального закона «О полиции», согласно которому российская милиция переименовывается в полицию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 20 активистов «Солидарности» показали театрализованное представления о деятельности полиции.

В частности, перед памятником А.Пушкину было установлено импровизированная граница государства. Перед входом участники акции держали плакат, на котором был нарисован двуглавый орел и написано: «Полицейское государство». На «территории» это государства «полицаи» всячески демонстрировали неуважения к правам жителей. Позже появился человек в маске Владимира Путина - «господин Пу» и по его требованию «полицаи» сажали всех непонравившихся ему людей в тюрьму. Однако, в «тюрьме» произошел бунт и люди с лозунгами «Свободу!» взяли власть в свои руки. При этом «полицаи» перешли на сторону народа.

После этого участники театрализованного представления выстроились перед памятником А.Пушкину с плакатами: «Милиционер не будь полицаем», «Нет полицейскому государству», «Милиция служит народу, полиция служит уроду». Кроме этого они выкрикивали лозунги: «Россия - без Путина», «Долой полицейское государство», «Милиция с народом – не служи уродам», «Долой тандем узурпаторов», «Нам нужна другая милиция», «Долой власть чекистов», «Россия будет свободной» и другие.

Как заявил журналистам сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Константин ЯНКАУСКАС в России вместо коренных преобразований, усиливающих качество правоохранительных органов и общественный контроль за их деятельностью российскому обществу сейчас предлагается набор косметических изменений, вроде переименования милиции в полицию.

«Реально же новоявленная «полиция» будет обладать все тем же широкими полномочиями для репрессивных действий в отношении предпринимательского сообщества, оппозиционных и гражданских активистов, в том числе правом без санкции суда врываться в любое помещение и правом изымать у предпринимателей финансовую и хозяйственно-техническую документацию», - отметил он.

Место проведения акции было огорожено специальным ограждение, и пройти за него можно было только после досмотра правоохранительных органов. прошла спокойно. Мероприятие было санкционировано московскими властями, и прошло спокойно без задержания оппозиционеров. Акция длилась около 40 минут.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля президент России Д.МЕДВЕДЕВ подписал Федеральный закон «О полиции», который переименовывает сотрудников МВД России в полицейских.

Закон регламентирует права и обязанности сотрудников, что необходимо для чёткой и эффективной работы полиции и предотвращения случаев необоснованного применения властных полномочий.

Кроме того, закон освобождает органы полиции от дублирующих и несвойственных функций, закрепляет партнёрскую модель взаимоотношений между обществом и правоохранительными структурами.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что на сотрудников полиции возложено выполнение целого ряда задач, являющихся для государства приоритетными: противодействие терроризму, обеспечение безопасности объектов инфраструктуры и мест массового скопления людей, пресечение разжигания межрелигиозной и межнациональной вражды, борьба с организованной преступностью, коррупцией.

Закон вступает в силу с 1 марта этого года.