Власти Туниса арестовали имущество 110 приближенных экс-президента

Власти Туниса арестовали имущество и банковские счета 110 соратников и родственников экс-президента Зина аль-Абидина бен АЛИ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Совет министров решил принять проект закона, предусматривающего арест вкладов, а также движимого и недвижимого имущества бывших должностных лиц, их приближенных и партнеров», - говорится в заявлении правительства.

В первый список из 110 имен входят не менее 47 членов семьи Лейлы ТРАБЕЛСИ, жены бен АЛИ.

Бен АЛИ был свергнут 14 января после длившихся практически месяц народных волнений. Вместе со своей семьей он бежал в Саудовскую Аравию. Ранее в его дворце были обнаружены несколько тайников, в которых находились алмазные и золотые ожерелья и также пачки денег на "миллионы долларов и евро".