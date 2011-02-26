CNN: почему бы не убить Каддафи точечным ракетным ударом?

США должны всерьез рассмотреть вопрос о физической ликвидации Муаммара Каддафи, говорят в последние часы в эфире американской телекомпании CNN.

«Почему бы для предотвращения гибели тысяч людей не убить Каддафи точечным ракетным ударом?» – несколько раз в течение двухчасового эфира в пятницу спрашивал у своих гостей ведущий CNN Вольф Блитцер.

Этот вопрос он задавал и днем ранее экс-главе комитета палаты представителей конгресса США по вопросам внешней разведки Пита Хоэкстры.

«Я могу сказать, что разведка США не знает, где точно находится Каддафи в данный конкретный момент. Он все время перемещается. Я не думаю, что его можно вот так вот ликвидировать точечным ударом», - приводит слова Хоэкстры Газета.ру.