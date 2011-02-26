В Йемене три человека погибли при разгоне демонстрации
09:21, 26 февраля 2011Мир
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Волнения затронули и столицу
Три человека погибли в пятницу вечером в ходе разгона многотысячной антиправительственной демонстрации в городе Аден на юге Йемена, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя местных органов здравоохранения. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Беспорядки в Йемене вспыхнули в начале февраля. Ожесточенные столкновения между сотнями манифестантов, требовавших отставки правящего уже 32 года президента Али Абдаллы Салеха, с полицией произошли в портовом городе Адене. Волнения затронули и столицу страны Сану.
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