В рейтинге стран, близких к вспышке протеста, Украина сразу после Туниса

В блоге газеты The Wall Street Journal опубликован рейтинг стран, в которых, по мнению составителей списка, возможны вспышки протестных настроений. Автор материала подчеркивает, что рассчитал придуманный им самим индекс по довольно простой формуле, без эконометрического моделирования, не учитывая большого числа факторов.

Первое место в списке заняла Кения, индекс протестных настроений в которой приравняли к 100. На втором месте Камерун с показателем 94,5, а на третьем Пакистан с индексом 90,8. Четвертая строчка досталась Нигерии (88,9), а замыкает пятерку Индонезия (80,3). В верхнюю десятку попали также Филиппины, Гватемала, Марокко, Иордания и Азербайджан.

Россия оказалась на 40 месте с показателем 58, замечает Лента.ру, между Саудовской Аравией (58,4) и Таиландом (56,2). Грузия, Узбекистан, Украина, Белоруссия, Туркмения и Казахстан заняли в рейтинге мятежных стран более высокие позиции.

1. Кения 100.0

2. Камерун 94.5

3. Пакистан 90.8

4. Нигерия 88.9

5. Индонезия 80.3

6. Филиппины 80.1

7. Гватемала 79.2

8. Марокко 78.7

9. Иордания 78.6

10. Азербайджан 78.6

11. Вьетнам 77.9

12. Алжир 77.4

13. Ливия 76.9

14. Индия 76.6

15. Узбекистан 76.4

16. Египет 75.3

17. Боливия 74.7

18. Грузия 73.4

19. Туркменистан 71.3

20. Доминиканская Республика 69.6

21. Тунис 69.1

22. Украина 68.2

23. Босния и Герцеговина 67.3

24. Колумбия 67.1

25. Южная Африка 67.0

26. Перу 66.2

27. Иран 65.7

28. Венесуэла 65.5

29. Беларусь 65.1

30. Китай 64.3

31. Казахстан 64.0

32. Македония 63.8

33. Бразилия 62.0

34. Эквадор 60.4

35. Мексика 59.4

36. Турция 59.1

37. Румыния 59.0

38. Коста-Рика 58.8

39. Саудовская Аравия 58.4

40. Россия 58.0

41. Таиланд 56.2

42. Аргентина 54.6

43. Чили 54.1

44. Хорватия 50.5

45. Малайзия 49.2

46. Литва 49.0

47. Тайвань 48.7

48. Бахрейн 47.9

49. Латвия 47.6

50. Уругвай 47.2

51. Кувейт 46.7

52. Израиль 46.1

53. Польша 45.8

54. Болгария 44.0

55. Словакия 42.5

56. Венгрия 40.5

57. Португалия 40.3

58. Эстония 39.5

59. Катар 38.8

60. Греция 38.8

61. Объединенные Арабские Эмираты 38.6

62. Чехия 38.4

63. Испания 38.0

64. Южная Корея 37.5

65. Италия 36.2

66. Словения 35.1

67. Гонконг 34.8

68. Франция 34.5

69. Новая Зеландия 33.2

70. США 32.3

71. Япония 32.2

72. Бельгия 31.7

73. Ирландия 31.2

74. Великобритания 30.3

75. Сингапур 29.9

76. Австралия 29.2

77. Финляндия 28.9

78. Нидерланды 28.7

79. Норвегия 28.5

80. Швейцария 28.2

81. Германия 28.2

82. Дания 27.8

83. Канада 27.5

84. Австрия 27.2

85. Швеция 26.7

Индекс протестных настроений основан на трех показателях: индексе восприятия коррупции, который составляет организация Transparency International, индексе развития человеческого потенциала ООН и индексе Джини.

В начале 2011 года масштабные выступления оппозиции произошли в Ливии (13 место, индекс 76,9) Египте (16 место, индекс 75,3), Тунисе (21 место, индекс 69,1). В других странах Ближнего Востока и Северной Африки также наблюдается рост протестных настроений.