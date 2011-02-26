Из-за теракта в Ираке горит крупнейший нефтезавод

Взрыв, совершенный боевиками, привел к прекращению работы крупнейшего иракского нефтеперерабатывающего завода в городе Байджи, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора провинции Салах-эд-Дин.

"На заводе бушует крупный пожар, производство полностью остановлено", - сообщил губернатор Ахмед эль-Джубури (Ahmed al-Jubouri). Другие подробности не сообщаются, замечает РИА "Новости". Завод расположен в 180 километрах к северу от Багдада.