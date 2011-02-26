Сын Каддафи надеется на перемирие с восставшими

Сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам заявил в пятницу поздно вечером в интервью специально приглашенным в Триполи западным журналистам, что надеется на установление перемирия с восставшими, которые продвигаются в столицу Ливии из восточных регионов страны.

«В таких городах, как Мистрата, например, мы имеем проблему», - цитирует Саифа Каддафи Газета.ру.

«Мы имеем дело с террористами. Армия решила не атаковать террористов. Мы дали шанс переговорам», - отметил сын Муаммара Каддафи.

Подавление режимом Каддафи акций протеста уже привело, по некоторым оценкам, к гибели около двух тысяч человек.