ООН: Кот-д'Ивуару угрожает гражданская война

ООН предупреждает о том, что Кот-д`Ивуар стоит на грани новой гражданской войны по мере того, как насилие, обусловленное спором из-за результатов президентских выборов, распространяется из города Абиджана в другие районы страны, сообщает Би-би-си.

Мировое сообщество признало победителем ноябрьских выборов Алассана Уаттару, однако занимавший пост до выборов Лоран Гбагбо отказался признать свое поражение.

Бывшие повстанцы, поддерживающие Уаттару, отбили у правительственных войск, верных Гбагбо, город Зуан-Уньен на западе страны.

Ранее столкновения происходили в столице страны городе Ямусукро.

Тысячи ивуарийцев покидают страну, спасаясь от насилия в соседней Либерии.