ООН: Кот-д'Ивуару угрожает гражданская война
01:24, 26 февраля 2011Мир
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Повстанцы отбили город на западе страны
ООН предупреждает о том, что Кот-д`Ивуар стоит на грани новой гражданской войны по мере того, как насилие, обусловленное спором из-за результатов президентских выборов, распространяется из города Абиджана в другие районы страны, сообщает Би-би-си.
Мировое сообщество признало победителем ноябрьских выборов Алассана Уаттару, однако занимавший пост до выборов Лоран Гбагбо отказался признать свое поражение.
Бывшие повстанцы, поддерживающие Уаттару, отбили у правительственных войск, верных Гбагбо, город Зуан-Уньен на западе страны.
Ранее столкновения происходили в столице страны городе Ямусукро.
Тысячи ивуарийцев покидают страну, спасаясь от насилия в соседней Либерии.
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