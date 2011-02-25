Южная Корея забрасывает в КНДР листовки о Египте и Ливии

Южнокорейские военные забрасывают на территорию Северной Кореи листовки, в которых подробно рассказывается об антиправительственных демонстрациях, охвативших ряд стран Северной Африки и Ближнего Востока, и содержатся призывы к свержению северокорейского режима, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японский телеканал NHK.

"В этом месяце южнокорейские военные при помощи аэростатов разбрасывают пропагандистские листовки для северокорейского населения, в которых подробно разъясняется, как в Египте, а затем в Ливии происходили антиправительственные акции", - передает телеканал со ссылкой на минобороны Южной Кореи.

Южнокорейские листовки также содержат призывы к свержению "диктаторской власти" в КНДР, в них проводятся параллели между главой Северной Кореи и ближневосточными лидерами. "Не дай продлиться диктаторской власти!", - говорится в них.

В агитационных материалах также содержатся призывы не допустить передачи власти по наследству от Ким Чен Ира к его сыну Ким Чен Ыну. Осенью прошлого года высокопоставленный северокорейский функционер впервые, по данным западных СМИ, публично подтвердил, что преемником лидера КНДР Ким Чен Ира станет его младший сын Ким Чен Ын.