Корвет “Тернопіль” готов к выполнению задач НАТО

Корвет Военно-Морских Сил Украины “Тернопіль” прошел сертификацию и готов к выполнению задач операции НАТО “Активные усилия”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом заявил командующий военно-морским компонентом объединенных сил НАТО “Юг” вице-адмирал Роберто ЧЕЗАРЕТТИ.

“Тернопіль” прошел сертификацию и готов к выполнению задач операции НАТО “Активные усилия”, - отметил Р.ЧЕЗАРЕТТИ, выступая перед экипажем украинского корабля.

Он поблагодарил украинских моряков за усилия, которые они приложили для участия корабля в Средиземноморской операции.

23 мая экипаж корвета ВМС ВС Украины “Тернопіль” примет участие в Дне достопочтенных людей. Этот день станет знаменательным не только для личного состава корвета, но и для всех Военно-Морских Сил Украины - на “Тернополі” будет поднят флаг НАТО.

В рамках Дня достопочтенных людей военные корабли различных классов, подводные лодки, вертолеты и самолеты стран - участниц операции НАТО “Активные усилия”, а также катера пограничной службы Италии продемонстрируют свои действия в борьбе с терроризмом.

* * * После террористических актов в США 11 сентября 2001 года НАТО на практике применило положение статьи 5 Вашингтонского договора. По просьбе США Альянс согласился на проведение в Средиземном море антитеррористической операции “Активные усилия”. Практическая фаза операции началась 6 октября 2001 года.

Украина стала второй после Российской Федерации страной – не членом НАТО, которая присоединилась к операции “Активные усилия”.