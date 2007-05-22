Великобритания предъявила обвинение в убийстве Литвиненко

Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Луговому в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко путем отравления, заявил глава ведомства Кен Макдональд, сообщает РИА Новости

"Сегодня я принял решение, что доказательства, предоставленные нам полицией, достаточны для того, чтобы предъявить Андрею Луговому обвинения в убийстве Александра Литвиненко путем преднамеренного отравления", - объявил Макдональд во вторник в Лондоне.

"23 ноября 2006 Александр Литвиненко скончался в лондонской больнице от сильного радиоактивного заражения. Предполагается, что к нему в организм попала летальная доза полония-210", - сказал глава Королевской прокурорской службы.

Он напомнил, что во время болезни Литвиненко Столичная полиция Лондона начала расследование инцидента, которое продолжилось после его смерти.

"Среди тех, кто привлек внимание полиции, был российский гражданин Андрей Луговой", - сказал Макдональд.

В конце января полиция передала материалы следствия в Королевскую прокурорскую службу, чтобы мы могли принять решение, будут ли предъявлены обвинения кому-то, кто мог быть причастен к этому делу", - напомнил он.

По его словам, специалисты антитеррористического подразделения Королевской прокурорской службы проанализировали материалы дела, а также распорядились провести дополнительное полицейское расследование, которое сейчас завершено, и проконсультировались с директором Службы.

Макдональд сообщил также, что теперь Великобритания потребует экстрадиции Лугового из России для проведения над ним суда по делу об убийстве Литвиненко.

Макдональд уверен, что "следствие по данному делу будет представлять большой общественный интерес".

"Поэтому я распорядился, чтобы юристы Королевской прокурорской службы предприняли немедленные шаги для скорейшей экстрадиции Лугового из России в Соединенное Королевство, чтобы ему официально было предъявлено обвинение в убийстве и вскоре после этого он предстал перед судом в Лондоне за это особо тяжкое преступление", - подчеркнул Макдональд.

В то же время Генеральная прокуратура России исключает возможность экстрадиции бизнесмена Андрея Лугового.

"По Конституции РФ российские граждане не могут быть выданы зарубежным странам для осуществления над ними правосудия, а Луговой является гражданином России", - заявил РИА Новости источник в Генпрокуратуре.

Он отметил, что в последнее время бизнесмен постоянно проживал на территории России, где проводить следственные действия могут только российские правоохранительные органы.