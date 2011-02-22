Представитель России в НАТО решил расписаться и за Украину

Радиус действия противоракет противоракетной системы (ПРО) НАТО, если она будет создаваться без участия России, не должен «заползать» на территорию Украины и РФ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал постоянный представитель России при НАТО Дмитрий РОГОЗИН, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Что касается Украины, я надеюсь, что господин АППАТУРАЙ достаточно компетентен и достаточно правдив, когда он говорит, что НАТО не собирается сбивать предназначенные ей ракеты на чужой территории», - сказал Д.РОГОЗИН. (14 февраля помощник заместителя Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам Джеймс АППАТУРАЙ заявил, что совместная ПРО России и НАТО не означает, что Североатлантический альянс ставит задачу сделать что-либо над территорией РФ - УНИАН).

«Однако, когда мы смотрим на радиус действия противоракет, которые планируется принять на вооружение в рамках создаваемой системы, то радиус их действия и места их предполагаемого размещения говорит о том, что эти радиусы далеко заползают на территорию других государств», - отметил он.

«Если правдивость и компетентность – это визитная карточка АППАТУРАЯ и его руководителей, то тогда мы хотели точно знать, что эти системы перехвата отодвинуты от территории Украины, РФ и наших стран-соседей настолько далеко, чтобы радиус их действия не заползал на нашу территорию», - подчеркнул он.

Д.РОГОЗИН отметил, что «мы хотели бы сбивать предназначенные нам цели сами, а они пусть сбивают тоже сами, если речь идет не о создании единой системы».

В то же время, Д.РОГОЗИН уверен, что в случае создания совместной ПРО НАТО и России место таких стран как Украина, с ее огромной территорией, в этой системе будет найдено.

Он напомнил, что 24 февраля генсек НАТО намерен посетить Киев, и уже было заявлено, что среди обсуждаемых в ходе визита тем будет вклад Украины в создаваемую ПРО.

По словам Д.РОГОЗИНА, с учетом внеблокового статуса Украинского государства руководство Украины внимательно наблюдает за ходом переговоров, которые ведутся между Россией и ее партнерами на Западе.

Кроме того, Д.РОГОЗИН отметил, что сейчас преждевременно вести речь о ракетной угрозе. «Еще никакие ракеты не просто не падают, они еще никуда и не летят», – сказал он.

По его словам, оценки ракетных рисков РФ и НАТО значительно не совпадают. В частности, при подготовке Лиссабонского саммита НАТО был проведен обзор общих угроз, и тогда было заявлено, что по этому вопросу были зафиксированы разногласия.

«Мы не считаем, что эта ракетная угроза реальна, и мы, тем более, не считаем, что она должна фокусироваться на одном парне, которым назначается Иран. Плохих парней много», - сказал К.РОГОЗИН.