Демонстрантов в Ливии обстреливали пилоты-украинцы?

Пилотами, которые на истребителях обстреливали ливийских демонстрантов, были украинцы.

Об этом сообщает американское розведывательно-аналитическое издание STRATFOR со ссылкой на дипломатические источники в регионе.

"Украинцы пилотировали ливийские МиГ, обстреливая протестантов", - говорится в сообщении.

Источник также указал, что итальянская мафия также помогает ливийскому лидеру Муаммару Каддафи и что корабли, которыми управляли итальянцы, атаковали демонстрантов в Триполи и Бенгази. Эти два города находятся на побережье Средиземного моря.

Вместе с тем издание Presstv сообщает, что обстрелы из самолетов продолжились во вторник утром.

В то же время Австрийское минобороны опровергло свое предыдущее сообщение о том, что воздушное пространство в Триполи закрыто.

"Один из наших источников сообщил, что оно закрыто, но позднее другой источник подтвердил противоположную информацию. Наш самолет смог вылететь", - сказал спикер министерства Михаель Хубер.

Также сообщается, что взлетные полосы аэропорта в городе Бенгази полностью разрушены, посадка самолетов невозможная.

Украинская правда