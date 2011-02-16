Суд в США рассмотрит жалобу осужденного к казни выходца из Украины

Окружной суд Западного федерального округа штата Вирджиния (США) сегодня начинает рассмотрение апелляционной жалобы осужденного к казни как заказчика убийства выходца из Украины Ивана ТЕЛЕГУЗА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ, в августе 2010 года Международная правозащитная организация Reprieve обратилась к Омбудсману Украины с просьбой защитить права на жизнь выходца из Украины, 32-летнего И.ТЕЛЕГУЗА, осужденного в 2006 году в США к высшей мере наказания по обвинению в заказном убийстве.

“Разделяя обеспокоенность правозащитников, 1 сентября 2010 года Н.КАРПАЧЁВА присоединилась к ходатайству Ивана ТЕЛЕГУЗА о продлении срока подачи апелляции в федеральный суд США на указанный приговор суда штата Вирджиния, чтобы сторона защиты имела возможность должным образом подготовиться к апелляционному обжалованию», - сообщили в пресс-службе Омбудсмана.

Аргументируя свою позицию, Уполномоченный по правам человека отметила, что Украина, как участница протоколов №№ 6 и 13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, окончательно отменила этот вид наказания и последовательно выступает против применения смертного наказания.

В сентябре 2010 года состоялась встреча Н.КАРАПАЧЁВОЙ с представителями организации Reprieve, которые находились в Украине с целью сбора фактов, которые характеризуют личность осужденного, условия его воспитания во время проживания в Украине и других важных сведений, которые могут способствовать установлению истины по этому делу, принятию судом объективного решения.

По своему правовому статусу И.ТЕЛЕГУЗ, уроженец Буковины (город Каменка Черновицкой области) является лицом без гражданства. В 1989 году многодетная семья ТЕЛЕГУЗОВ выехала из УССР в связи с преследованиями за религиозные убеждения.

В течение 20 лет после выезда с Буковины ни И.ТЕЛЕГУЗ, ни другие члены его семьи не решили вопрос относительно оформления гражданства, а потому остались в статусе лиц без гражданства.

14 сентября 2010 года Окружной суд Западного федерального судебного округа штата Вирджиния (федеральный суд первой инстанции США) провел слушание по делу И.ТЕЛЕГУЗА и, согласившись с аргументами Омбудсмана Украины, изложенными в заявлении amicus curiae от 1 сентября 2010 года, продлил срок подачи апелляции, что предоставило защите дополнительное время для всестороннего изучения дела и качественной подготовки апелляционной жалобы. В своем заявлении в суд Уполномоченный по правам человека выразила обеспокоенность тем, что украинец был осужден к смертному наказанию в США, отметив важность обеспечения его должной правовой защиты во время судебного процесса. На днях И.ТЕЛЕГУЗ, как лицо без гражданства, повторно обратился в консульский отдел Посольства Украины в США с ходатайством о получении гражданства нашего государства на основании статьи 8 Закона Украины "О гражданстве Украины" (по территориальному происхождению).