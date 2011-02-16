Рост цен на продовольствие привел к обнищанию 44 миллионов человек

По данным Всемирного банка, на которые ссылается Радио Свобода, рост мировых цен на продовольствие с июня прошлого года привел к обнищанию 44-х миллионов жителей развивающихся стран.

Президент банка Роберт Зеллик охарактеризовал эту тенденцию как опасную и отметил, что данные обнародованы в преддверии встречи министров финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки".

Форум открывается 19 февраля в Париже.