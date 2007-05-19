В Румынии проходит референдум по вопросу о доверии Президенту

10:30, 19 мая 2007
Мир
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Вероятно, итог будет положительным

В Румынии сегодня состоится референдум по вопросу о доверии Президенту страны Траяну БЭСЕСКУ.

Как передает радио «Свобода», Парламент Румынии 20 апреля приостановил полномочия главы государства, обвинив его в нарушении конституции.

По мнению обозревателей, Т.БЭСЕСКУ, пользующийся популярностью в румынском обществе, получит поддержку большинства избирателей и сможет остаться у власти.

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