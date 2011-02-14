WikiLeaks: Эксперты НАТО невысокого мнения о российской армии

Эксперты НАТО невысоко оценивают боевые качества российской армии, утверждают американские дипломаты из миссии США при штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.

Конфиденциальные депеши, содержащие оценку состояния российской армии, были обнародованы сайтом WikiLeaks. Среди главных проблем российских вооруженных сил в НАТО называют устаревшую боевую технику и недостаток личного состава, а также плохую координацию между действиями различных родов войск.

По оценкам НАТО, сообщает Радио Свобода, российская армия может осуществлять небольшие операции на западных рубежах страны, однако участвовать в крупномасштабном военном конфликте с использованием обычных вооружений ей не под силу.