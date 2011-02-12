Саакашвили: идея империи все еще живет

Курс нынешнего руководства России, которое имеет целью сохранение и восстановление империи, не имеет будущего, заявил в пятницу президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе ежегодного выступления в парламенте страны.

По его словам, будущее не имеет и попытка повторения результатов величайшей геополитической трагедии.

«Идея империи все еще живет, но в 21-м веке она нежизнеспособна и не имеет перспективу на существование. Этому нас учит наш многовековый исторический опыт. Мы имели дело со многим империями и точно знаем, когда есть период жизнеспособности империи. У нас это почти в генетической памяти на уровне многоэтнического народа. Мы знаем, когда настает период расцвета и угасания империи. Сейчас мы находимся в периоде угасания имперского мышления и империи, и должны быть особенно собраны», - цитирует Саакашвили «Грузия Online».

«Грузинский народ никогда не свернет с европейского и евроатлантического курса, - заявил президент.

Саакашвили также подчеркнул, что «поддержка Грузии на международной арене растет, а политическое партнерство углубляется».