В Египте бастуют железнодорожники

В Египте более 3 тыс. сотрудников железной дороги объявили забастовку, требуя от Министерства транспорта страны повысить им зарплату и улучшить условия труда. В связи с забастовкой прекращено движение поездов, поскольку протестующие блокировали рельсы, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на AP.

Местные СМИ также сообщают, что 10 февраля к железнодорожникам намерены присоединиться водители и другие сотрудники национального автобусного перевозчика, требования которых аналогичны.

Ранее забастовку также начали и тысячи рабочих, занятых на эксплуатации Суэцкого канала, они требуют повышения зарплаты.