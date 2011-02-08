США дали египетским властям список шагов для передачи власти

Вице-президент США Джозеф Байден передал египетскому вице-президенту Омару Сулейману перечень конкретных шагов, которые Соединенные Штаты рекомендуют Египту сделать для передачи власти демократическим силам.

Во вторник Байден говорил с Сулейманом по телефону. Это не первый их разговор, однако в ходе этой беседы, как отмечает пресс-служба Белого дома, американский вице-президент дал понять египетской стороне, что США фактически поддерживают оппозицию в затянувшемся внутреннем конфликте, а также сообщил, какие именно шаги нынешнего правительства Египта Вашингтон хотел бы видеть первыми.

"Основываясь на нашей вере в важность соблюдения основных прав и существование представительного правительства, а также на основе наших консультаций с египетской оппозицией и гражданским обществом, вице-президент Байден и вице-президент Сулейман обсудили дополнительные шаги, которые поддерживают США. В их числе:

- ограничение деятельности МВД, включая немедленное прекращение арестов, преследования, избиений и задержаний журналистов, активистов гражданского общества;

- открытие возможностей для реализации (гражданами) права на свободу собраний и выражение мнений; немедленная отмена чрезвычайного положения в стране;

- включение в диалог о будущем страны членов оппозиции и приглашение оппозиции как полноценного партнера в разработке "дорожной карты"и графика передачи власти", - цитирует сообщение Белого дома РИА "Новости".

В Египте 25 января начались антиправительственные акции протеста, переросшие в массовые беспорядки. В настоящее время вице-президент Египта Омар Сулейман проводит диалог с оппозиционными политическими движениями по поиску путей выхода из политического кризиса.