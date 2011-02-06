Взрыв на угольной шахте в Румынии

Жертвами взрыва на угольной шахте в Румынии стали пять человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Трагедия произошла на шахте в угледобывающем районе Валя Жиулуй в административном районе (жудеце) Хунедоара на западе Румынии, в 350 километрах от Бухареста. В момент взрыва в шахте на глубине около 400 метров находились пять человек - инженер и четыре электрика, которые в выходной для шахтеров день ремонтировали распределительный электрощит. Около 14.30 специалисты сообщили об окончании работ, а спустя полчаса поступил сигнал о задымлении в вентиляционных путях, сообщила представитель компании.

Спасатели, которым удалось добраться до места взрыва к 17.00 обнаружили пятерых специалистов мертвыми.

Всего на угольной шахте, которую власти планируют закрыть к 2018 году, работают около 800 шахтеров. Последняя крупная авария в румынском угледобывающем регионе произошла в ноябре 2008 года. Тогда при взрыве газа в шахте города Петрила, одном из самых глубоких рудников в Румынии глубиной около 800 метров, погибли 12 горняков.