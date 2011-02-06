Грищенко и Лавров обсудили предстоящие контакты на высшем уровне

5 февраля в Мюнхене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, в ходе встречи было отмечено позитивное развитие российско-украинских отношений, укрепление политического диалога между двумя странами по всем направлениям стратегического партнерства.

«Обсуждалась подготовка к предстоящим контактам на высшем и высоком уровнях, включая заседание российско-украинской межгосударственной комиссии и ее рабочих органов», - отмечают в МИД РФ.

Также сообщается, что рассмотрены актуальные направления сотрудничества России и Украины, включая Азово-Керченскую проблематику, взаимодействие в гуманитарной сфере, по приднестровскому урегулированию.

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Вопрос сотрудничества с Германией в контексте выполнения Плана действий о внедрении безвизового режима для краткосрочных поездок в Евросоюз обсудили сегодня в Мюнхене министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО с министром внутренних дел Германии Томасом де МЕЗЬЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, значительное внимание во время встречи также было уделено гарантированию надлежащего уровня безопасности во время проведения мероприятий, связанных с Евро-2012. Стороны договорились о ряде двусторонних и многосторонних (в частности, в формате Украина – Польша – Германия) шагов в этом контексте.

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Министры иностранных дел Украины и Австралии Константин ГРИЩЕНКО и Кэвин РАДД обсудили состояние и перспективы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, встреча состоялась 4 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам политики.

Стороны обсудили актуальные вопросы украинско-австралийских отношений, в частности, перспективы развития двустороннего политического диалога, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перестройки договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Отдельное внимание было уделено вопросам международной жизни, представляющим взаимный интерес.

К.РАДД подтвердил готовность посетить Украину с визитом в этом году. Стороны договорились разработать и согласовать План действий между МИД Украины и Австралии с целью его одобрения во время этого визита.

К.ГРИЩЕНКО принял приглашение посетить Австралию с официальным визитом.