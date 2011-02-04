Лидеры ЕС хотят усилить безопасность энергоресурсов

Лидеры Европейского Союза считают необходимым усилить безопасность энергетических ресурсов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах, принятых сегодня на заседании Европейского Совета в Брюсселе.

«Надежные, гарантированные, стабильные и доступные энергетические ресурсы, способствующие европейской конкурентоспособности остаются приоритетом для Европы», - отмечается в документе.

Согласно принятым выводам, до 2014 года планируется завершить создание полностью интегрированного внутреннего рынка, что должно позволить свободное перемещение газа и электроэнергии во всех странах-членах ЕС.

«Ни одна страна-член не должна оставаться изолированной от Европейских сетей газо- и электроснабжения после 2015 года, либо ощущать угрозу своей энергетической безопасности из-за недостатка соответствующих (инфраструктурных – УНИАН) соединений», - подчеркнули лидеры ЕС.

Лидеры ЕС также предложили Еврокомиссии до июня этого года подготовить оценку уровня бюджетных вложений, необходимых для развития инфраструктурных проектов.

В целом, согласно сделанной Еврокомиссией оценке в 2010 году, общая стоимость инвестиций –бюджетных и частных - в инфраструктуру до 2020 года должна составить около 1 трлн. евро.

В документе также отмечается необходимость продолжения работы над усилением энергоэффективности и развитием энергетики из восстанавливаемых ресурсов.