Власти Москвы впервые разрешили оппозиции провести «День Гнева»

Власти Москвы впервые согласовали проведение «Дня Гнева», который пройдет у стен Кремля под лозунгом «Пора менять власть!» 12 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Оргкомитета «Дня Гнева».

«Вечером 3 февраля чиновники Правительства Москвы сообщили организаторам акции «День Гнева», что московские власти согласовали проведение митинга в самом центре города – на Театральной площади. Акция согласована впервые за последний год - в 2010 году Правительство Москвы 7 раз подряд незаконно отказало в согласовании «Дня Гнева», а сами акции были жестко разогнаны милицией, что можно расценивать как серьезный успех москвичей»,- говорится в сообщении.

Организаторы уточняют, что «День Гнева» состоится в субботу 12 февраля в 14.00 на Театральной площади у памятника Карлу Марксу. Участники «Дня Гнева» принесут на площадь «черные метки» (любой предмет черного цвета) - как символ недоверия граждан к политике, проводимой властями. Также организаторы рекомендуют участникам акции приходить в черной одежде и в черных очках.

В то же время московские власти запретили проведение шествия к зданию Администрации Президента РФ на Старой площади, ссылаясь на то, что участники шествия создадут препятствия для движения автотранспорта. Однако, участники акции от своих планов отказываться не намерены, поэтому по окончании митинга они хотят в частном порядке отнести свои требования и «черные метки» в Администрацию Президента РФ.

К участию в акции будут приглашены представители всех оппозиционных организаций России.

Основными требованиями акции будут: реальное народовластие и самоуправление, социальная справедливость, эффективная миграционная политика, введение жесткой ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, равная оплата труда и социальные гарантии, независимо от национальности и гражданства, а также решение проблем российской столицы.