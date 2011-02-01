В Каире на акцию протеста стекаются люди: ожидается, что их будет миллион

Сегодня в Египте планируется акция протеста, в которой, как ожидается, примет участие миллион человек.

Как сообщает РИА «Новости», оппозиционные политические силы страны призвали египтян выйти во вторник на демонстрацию в Каире.

В свою очередь власти призвали население сохранять спокойствие и воздержаться от участия в массовой манифестации.

На данный момент тысячи людей собираются на центральной площади Каира Тахрир. В частности, на площади собрались до 10 тысяч человек, люди продолжают прибывать.

Военные, которые блокировали все прилегающие к площади дороги, начали личный досмотр демонстрантов.

Ожидается, что многотысячные акции протеста пройдут во вторник во всех провинциях Египта.

Как сообщалось, с 25 января в Египте проходят массовые акции протеста с требованиями смены власти и проведения экономических и политических реформ.

Демонстранты требуют отставки 82-летнего Президента Хосни МУБАРАКА, который правит страной уже 30 лет.

На фоне непрекращающихся народных волнений Президент Х.МУБАРАК отправил правительство в отставку и поручил сформировать новый кабинет министров бывшему министру гражданской авиации Ахмаду ШАФИКУ. В субботу впервые за последние 30 лет был назначен вице-президент, которым стал один из соратников нынешнего Президента Омар СУЛЕЙМАН. В понедельник новое правительство Египта, сформированное новым премьером, принесло присягу Х.МУБАРАКУ.

Между тем комендантский час в Египте был продлен. Передвижение по улицам запретили с 15.00 до 08.00 по местному времени, а египетская армия призвала граждан строго соблюдать режим комендантского часа и предупредила, что по нарушителям будут открывать огонь на поражение.

Несмотря на принятые меры, в понедельник акции протеста вновь прошли в крупных городах Египта - Каире, Александрии, Суэце. Вместе с тем обстановка в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе - популярных курортах на Красном море - оказалась более безопасной, чем в Каире и других крупных городах Египта.