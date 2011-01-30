В Шарм-эль-Шейх введены войска

В курортный город Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове введены подразделения египетской армии.

Как передает сайт телеканала "Аль-Джазира", военные намерены обеспечить безопасность туристических районов страны.

В министерстве иностранных дел Израиля заявили агентству DPA, что проверяют сообщения о войсках в Шарм-эль-Шейхе. При этом представитель министерства не высказал особой обеспокоенности по поводу возможного нарушения Кемп-Девидских мирных соглашений, ограничивающих численность египетских вооруженных сил на Синайском полуострове.

Как сообщал УНИАН, В Египте, где шестой день продолжаются массовые беспорядки, убиты более 100 человек, тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в долине Вади-Натрун.

В стране сегодня закрыты банки, фондовая биржа и школы, продолжаются акции протеста с требованием отставки Президента Хосни МУБАРАКА.

Вчера британский премьер Дэвид КЭМЕРОН, Президент Франции Николя САРКОЗИ и канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ призвали Х.МУБАРАКА полностью оказаться от применения силы против безоружных демонстрантов и провести реформы, которых требуют граждане страны.