Свыше 9 млн. жителей Китая страдают от засухи

Свыше 9 млн. человек страдают от сильной засухи в северокитайской провинции Хэбэй, где уже несколько месяцев не выпадают осадки. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Аномально засушливая погода установилась в Хэбэе еще в ноябре 2010 года. В связи с этим среднее количество осадков по провинции составляет всего 2 мм, что на 80% меньше нормы. От засухи пострадали почти 715 тыс. га пахотных земель, серьезную нехватку питьевой воды испытывают 370 тыс. жителей провинции.