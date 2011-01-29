Беспорядки в Египте резко подняли цену на нефть в мире

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 28 января, резко подскочили на фоне антипрезидентских демонстраций в Египте, которые привели к гибели 18 человек и отставке правительства, сообщает Reuters.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 2,03 доллара - до 99,42 доллара за баррель - максимум за последние 28 месяцев.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) поднялась на 3,70 доллара - до 89,34 доллара за баррель.