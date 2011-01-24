МИД проверяет, есть ли среди погибших в Домодедово украинцы

Министерство иностранных дел Украины проверяет, есть ли среди погибших и пострадавших во время взрыва в московском аэропорту “Домодедово” граждане Украины.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, сотрудники Посольства Украины в Москве поддерживают связь с компетентными органами России.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в московском аэропорту «Домодедово» погиб 31 человек, еще 130 - пострадали.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник в толпе людей, которые ожидали прилета. Бомба была мощностью до 5 кг тротила.

Подсчитать точное количество пострадавших мешает сильное задымление в зале. В связи со взрывом несколько международных рейсов - из Китая, Германии, Турции и Армении - задерживаются.