На Аллее шехидов в Баку отметят годовщину Черного января

Траурными мероприятиями отметят сегодня жители Азербайджана 21-ю годовщину трагических событий 20 января 1990 года, когда в результате войсковой операции по подавлению беспорядков погибли и пострадали сотни людей.

По традиции в годовщину событий "Черного января" Аллею шехидов (погибших за правое дело) в Баку, где захоронены жертвы тех дней, посещают десятки тысяч человек, которые возлагают цветы к могилам, здесь проводятся траурные религиозные церемонии. Ожидается, что венок к вечному огню на Аллее возложит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По сообщению Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, поступившему в РИА Новости, годовщина 20 января силами азербайджанских общин в этом году будет отмечаться во многих странах, в том числе и в России.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку были введены части Советской армии, а также внутренние войска МВД. Поводом для этого стали события 13-15 января, когда в Баку на фоне карабахского конфликта, вызвавшего огромный приток беженцев в различные регионы Азербайджана, прошли армянские погромы, в результате которых погибли 42 человека.

Операция по вводу войск получила кодовое название "Удар". Ее целью была стабилизация ситуации и прекращение межнациональной резни, однако, по данным созданной по следам событий комиссии Верховного Совета Азербайджана, в результате действий армейских подразделений 20 января и в последующие дни в Баку и других городах и районах погиб 131 человек, среди которых дети, женщины и старики. Ранены были 744 человека, пятеро пропали без вести. Были арестованы более 840 человек.