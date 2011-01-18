Польша считает абсурдными обвинения белорусского КГБ

Власти Польши считают абсурдными обвинения в якобы организации Польшей и Германией акций протестов против фальсификации выборов Президента Беларуси 19 декабря 2010 года в Минске.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, переданном агентству УНИАН.

“Польская сторона решительно протестует против абсурдных обвинений в том, что якобы Польша вместе с Германией должна была принимать участие в заговоре против Беларуси”, - говорится в заявлении.

МИД Польши сообщает, что в министерство вызван посол Беларуси в Варшаве для объяснений.

Как сообщал УНИАН, 14 января Комитет государственной безопасности Беларуси рассекретил некоторые документы о якобы причастности спецслужб Польши и Германии к организации событий в Минске 19 декабря 2010 года.

В соответствии с этими материалами, опубликованными самой массовой государственной белорусской газетой «Беларусь сегодня», спецслужбы Польши и Германии готовили переворот в Беларуси.

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых семь оппозиционных кандидатов в Президенты.