Лужков пытается поселиться в Латвии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков обратился с прошением о получении вида на жительство в Латвии. Об этом в воскресенье сообщили в передаче Nekā personīga ("Ничего личного") на местном телеканале TV3.

По данным латвийских СМИ, Лужков подал документы в латвийское посольство в России в конце декабря. Основанием для получения вида на жительства бывший мэр указал инвестиции в банк Rietumu banka в размере 200 тысяч латов (около 11,5 миллиона рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Кроме того, Лужкову принадлежит недвижимость в балтийской республике - он владеет складскими помещениями в Юрмале.

Министр внутренних дел Латвии Линда Мурциеце рассказала, что власти проверяют происхождение средств, инвестированных Лужковым в латвийский банковский сектор. Проверка проводится в сотрудничестве с российской стороной.

"Правоохранительные органы проверяют и другую информацию в отношении Лужкова, и думаю, что тех или иных юридических причин будет достаточно, чтобы найти основания и отказать в виде на жительство", - приводит слова министра Лента.ру.

Бывший московский мэр неоднократно допускал недружественные высказывания в отношении Латвии, напоминает телеканал. Так, в августе 2010 года он заявил, что русский язык должен стать в республике вторым государственным.