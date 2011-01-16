В Афганистане состоялась антииранская демонстрация

Сотни жителей города Герат на западе Афганистана приняли участие в демонстрации против Ирана, сообщает Би-би-си.

Они требуют, чтобы Тегеран возобновил поставки топлива. Иран, в свою очередь, указывает на то, что этим топливом могут воспользоваться войска коалиционных сил.

Демонстранты в Герате также потребовали от Ирана лучшего обращения с афганскими беженцами.

По некоторым подсчетам в Иране находится до 2 млн беженцев из Афганистана, причем половина из них остается там на незаконных основаниях.

Демонстрации афганцев с похожими требованиями прошли недавно и в Кабуле.