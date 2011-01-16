В Афганистане состоялась антииранская демонстрация
01:08, 16 января 2011Мир
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Из-за топлива и беженцев
Сотни жителей города Герат на западе Афганистана приняли участие в демонстрации против Ирана, сообщает Би-би-си.
Они требуют, чтобы Тегеран возобновил поставки топлива. Иран, в свою очередь, указывает на то, что этим топливом могут воспользоваться войска коалиционных сил.
Демонстранты в Герате также потребовали от Ирана лучшего обращения с афганскими беженцами.
По некоторым подсчетам в Иране находится до 2 млн беженцев из Афганистана, причем половина из них остается там на незаконных основаниях.
Демонстрации афганцев с похожими требованиями прошли недавно и в Кабуле.
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