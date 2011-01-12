МАК считает, что пилот самолета Качиньского боялся гнева пассажира

В случае ухода на запасной аэродром командир самолета Президента Польши Леха Качинского, который разбился в апреле 2010 года под Смоленском, мог ожидать негативную реакцию «главного пассажира».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказала председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна АНОДИНА.

«Сопутствующими факторами катастрофы явились длительное обсуждение экипажем с директором протокола и экипажем польского самолета Як-40 информации о фактической погоде хуже установленного минимума и невозможности со слов экипажа Ту-154М выполнения посадки на аэродроме назначения», - сказала она.

Т.АНОДИНА подчеркнула, что это увеличило психоэмоциональное напряжение экипажа и привело к возникновению у командира состояния психологического конфликта мотивов – с одной стороны он понимал, что в сложившихся условиях посадка не безопасна, с другой – существовала сильная мотивация на выполнение посадки именно на аэродроме назначения.

«По материалам Технической комиссии и независимых экспертов в случае ухода на запасной аэродром командир мог ожидать негативную реакцию главного пассажира», - сообщила Т.АНОДИНА.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154 польского Президента Л.Качиньского разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли 96 польских граждан, большинство из которых были высокопоставленными чиновниками, которые вместе с Л.Качиньским летели на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катыньской трагедии.

Расследование авиакатастрофы проводилось технической комиссией МАК.