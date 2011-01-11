Взрыв на военной базе в Грузии: есть жертвы

Трое военных погибли и 13 ранены в результате взрыва, который произошел сегодня в учебном центре Министерства обороны Грузии "Крцаниси" вблизи Тбилиси во время учений военных роты минометного батальона первой артиллерийской бригады, говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.

"Взрыв боеприпаса 120-миллиметрового миномета предположительно был вызван технической ошибкой, произошедшей во время учений. Вследствие несчастного случая погибли трое военнослужащих и ранены 13", - цитирует РИА «Новости» Минобороны Грузии.

Случившееся расследует военная полиция и генеральная инспекция Министерства обороны.

По данным агентства "Грузия Online", взрыв на Крцанисском полигоне Минобороны Грузии произошел во время учений подразделения, которое готовится к отправке в Афганистан.

В Руставскую больницу, куда доставлено большинство пострадавших в результате взрыва военнослужащих Крцанисской военной базы, прибывает высшее руководство Минобороны Грузии. Ожидается, в частности, прибытие сюда министра обороны Бачо АХАЛАЯ.

По имеющимся у агентства "Грузия Online" данным, раненных во время взрыва в ходе учений грузинских военных ожидают и в клинике Гудушаури.

Учебный центр расположен на Руставском шоссе по дороге из Тбилиси в Рустави. На Крцанисской военной базе грузинских военнослужащих обучают американские инструкторы.