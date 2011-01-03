Владельцы баров заявили, что запрет на курение нанесет удар по экономике

Владельцы испанских баров начали активно выражать свое недовольство связи с новым законом, запрещающим курить во всех кафе и ресторанах, передает Associated Press. При этом они беспокоятся не только за собственный бизнес, но и выражают серьезные опасения, что и без того находящаяся в сложном положении испанская экономика станет еще более уязвимой. "Сейчас не время для подобных изменений в законодательстве. Мы можем ввести их, когда экономика стабилизируется, но не сейчас", - заявил владелец одного из баров.

По словам представителей Гостиничной федерации Испании, закон может привести к сокращению порядка 350 тыс. рабочих мест в отрасли, так как количество посетителей заведений, за счет нежелающих расставаться с сигаретой, когда пьют кофе или пиво, значительно уменьшится.

В ночь на 2 января, напоминает РосБизнесКонсалтинг, в Испании вступил в силу жесткий закон, запрещающий курить во всех кафе и ресторанах, а также вблизи школ, больниц, в местах общественных телетрансляций. Штраф за нарушение запрета варьируется от 30 евро до 600 тыс. евро.

Новое законодательство гораздо жестче по сравнению с нормами, регулирующими курение с 2006 г. Тогда курить испанцам запретили на рабочих местах, однако владельцам большинства кафе и ресторанов разрешалось устанавливать курящие и некурящие места в своих заведениях.

Испания - страна, в которой ресторанный бизнес традиционно хорошо развит. Теперь же владельцы ресторанов и кафе опасаются, что новые нормы нанесут сильный удар по их бизнесу. По оценкам, они могут потерять до 10% клиентов из-за нового закона.