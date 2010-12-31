В Молдове назначен и.о.премьер-министра

Лидер Либерально-демократической партии Молдовы Влад ФИЛАТ назначен исполняющим обязанности премьер-министра страны, передает Радио «Свобода».

Указ об этом подписал и.о. президента - избранный вчера спикером парламента лидер Демократической партии Мариан ЛУПУ.

У В.ФИЛАТА, который последние полтора года уже стоял во главе молдавского правительства, есть 15 дней на формирование нового кабинета.

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Министерство иностранных дел Украины приветствует завершение избирательного процесса в Республике Молдова и формирование парламентского большинства путем возобновления „Альянса за европейскую интеграцию”, в который вошли Либерально-демократическая партия, Демократическая партия и Либеральная партия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом директор департамента Олег ВОЛОШИН заявил в комментарии СМИ относительно оценки украинской стороной формирования парламентской коалиции в Республике Молдова.

По его словам, Министерство иностранных дел выражает надежду, что политическим партиям, которые вошли в состав нового парламента Республики Молдова, уже в ближайшее время удастся достичь консенсуса с целью выведения страны из конституционного кризиса и избрания главы государства.

В Украине надеются, что новая власть Молдовы проявит настроенность на конструктивный подход к решению двусторонних украинско-молдавских проблемных вопросов, отметил О.ВОЛОШИН.

По его словам, Украина готова к плодотворному и всестороннему диалогу с целью дальнейшего развития взаимовыгодных и добрососедских отношений с дружественной Молдовой.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря в Молдове Либерально-демократическая, Демократическая и Либеральная партии образовали альянс «За европейскую интеграцию», в который вошли 59 депутатов. Коммунисты остались в оппозиции.