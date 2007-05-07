Во Франции - новый президент

Консервативный кандидат Николя Саркози получил победу на президентских выборах во Франции и заменит на должности Жака Ширака.

Результаты подсчета большинства бюллетеней после второго тура голосования обнаружили, что господин Саркози набрал 53% голосов.

Я буду президентом всей Франции, я буду голосом каждого француза, - сказал Николя Саркози и заявил, что результаты голосования засвидетельствовали желание оставить прошлые привычки позади и возобновить уважение к труду, власти и морали.

Господин Саркози заявил, что Франция тапер будет надежным партнером для Европы. Он также обратился к Соединенным Штатам, пообещав американцам, что Франция будет настоящим другом.

Президент Буш позвонил по телефону из Вашингтона через несколько минут после объявления победы, чтобы поздравить его.

Между тем в лагере социалистов Сеголен Руаяль признала поражение, но сказала, что высокая активность засвидетельствовала возрождение демократии во Франции и пообещала возродить левые силы после этого уже третьего подряд их поражения на президентских выборах.

Воскресный раунд голосования был обозначен чрезвычайно высокой активностью избирателей.

Выборы сопровождались избирательной кампанией, которую называют самой ожесточенной в современной политической истории Франции.

Госпожа Руаяль утверждала, что господин Саркози, который имеет репутацию откровенного сторонника жестких действий, не подходит на президентскую должность из-за своей грубости.

Господин Саркози – бывший министр внутренних дел заявлял, что его соперница слишком эмоциональна и мало знает о международных делах, чтобы исполнять обязанности президента.

Би-би-си