Все 12 человек на борту Ан-22 погибли

Все 12 человек, которые находились на борту самолета Ан-22 Минобороны РФ, упавшего вечером во вторник в Тульской области, погибли, их тела найдены, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

"Все 12 летчиков, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-22, погибли. Их тела уже найдены", - сказал собеседник агентства.

Официальный представитель Минобороны полковник Игорь Конашенков, со своей стороны, призвал не делать преждевременных заявлений. По его словам, поисковым группам еще не удалось выйти на место падения, две наземные поисковые группы находятся в нескольких километрах. Вертолеты использовать пока нельзя из-за нулевой видимости.