Польша составит свой доклад о Смоленской катастрофе

Польша напишет собственный доклад по Смоленской авиакатастрофе, если Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не включит в доклад переданные ранее замечания польской стороны, заявил аккредитованный при МАК представитель Польши Эдмунд Клих.

20 октября в Москве Клиху был передан проект отчета по итогам расследования технической комиссией МАК катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского. Польша в декабре передала российской стороне свои замечания к докладу. Ранее Клих сообщал, что, по его сведениям, окончательный доклад МАК будет обнародован до конца января. "Если наша позиция (замечания к докладу) не будет включена в доклад, мы напишем свой доклад, история знает такие случаи", - сказал он.

"В докладе МАК немногое было сказано о действиях российской стороны, в том числе диспетчеров. Тем не менее, доклад сконцентрирован на действиях польской стороны, особенно пилотов. Я не говорю о вине диспетчеров, но это должно быть в докладе. Если этого нет, то вряд ли можно назвать доклад объективным", - приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, необходимо проанализировать, повлияли ли действия диспетчеров на безопасность полета или нет. Клих также отметил, что существует несколько причин катастрофы. "Большинство из них исходят от польской стороны, но некоторые и от российской", - заявил Клих.