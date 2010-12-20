Европа будет вынуждена вести диалог с Минском, несмотря на исход выборов?

Несмотря на «недемократичность» проведения президентских выборов в Беларуси, европейские страны будут вынуждены продолжать диалог с Минском, пишет Focus.

«Серьезнейший дефицит демократии, имевший место при проведении этих выборов, сразу бросается в глаза», – цитирует немецкое издание одного из депутатов бундестага от Партии зеленых.

Однако для того, чтобы добиться проведения реформ в белорусском обществе, Западу придется продолжать взаимодействие с правящей властью. Один из примеров подлежащих реформированию областей – судебная система: Беларусь остается последней европейской страной, в которой не принят запрет на смертную казнь.

Кроме того, Беларусь – важнейший посредник при транзите российского газа в Европу, напоминает издание.

Газета.ру