Польша: выводы МАК о причинах Смоленской катастрофы «неприемлемы»

Польша считает «неприемлемым» проект доклада российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах Смоленской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских СМИ, об этом премьер-министр Польше Дональд ТУСК заявил журналистам в Брюсселе.

„Проект доклада МАК в том виде, в каком он был передан российской стороной, без дискуссии является неприемлемым”, - сказал глава правительства, которого цитирует TVN24.

Д.ТУСК назвал «безосновательными» некоторые изложенные в проекте доклада заключения российских экспертов относительно катастрофы польского правительственного самолета.

„Не говорю, что фальшивые, но наши исследования их не подтверждают”, - уточнил он.

Премьер-министр Польши также заметил, что комментарии польских специалистов, которые, по данным СМИ, занимают 150 страниц к 210-страничному проекту доклада МАК, не являются альтернативным объяснением причин катастрофы.

„Ми не выражаем мнения к целому докладу, не предлагаем окончательные заключения, польская сторона лишь точно указывает, где россияне не выполнили требований, которые предусмотрены Чикагской конвенцией (что является правовой основой для сотрудничества поляков и россиян в расследовании авиакатастрофы – УНИАН)”, - сказал Д.ТУСК.

Министерство внутренних дел и администрации Польши, которое готовило замечания к докладу МАК, сообщило УНИАН, что польская сторона 16 декабря переслала России эти замечания.

Как сообщал УНИАН, в октябре Межгосударственная авиационная комиссия передала Польше проект доклада о причинах Смоленской катастрофы, в результате которой 10 апреля 2010 года погибли 96 граждан Польши, в том числе экс-президент Лех Качинский, которые летели в Россию почтить память жертв Катыньской трагедии.

По данным издания Gazeta Wyborcza, россияне в документе возложили основную вину за катастрофу на поляков, в первую очередь, - на пилотов самолета Ту-154, которые решили посадить самолет в условиях сильного тумана.

В то же время часть специалистов считает причиной катастрофы неправильно поданные диспетчером Смоленского военного аэродрома данные для экипажа самолета, из-за которых самолет оказался над самой землей на высоте около одного километра от взлетно-посадочной полосы.

По одной из версий, неправильные данные мог показать устаревший радар аэродрома, сертификацию которого проводила МАК.

Согласно Чикагской конвенции, польская сторона имела 60 дней на то, чтобы переслать свои замечания к подготовленному документу (до 19 декабря). В то же время, конвенция не определяет сроков, когда россияне должны прислать реакцию на замечания поляков.