Фиделя все ещё ждут на первомайской демонстрации в Гаване

Кубинский лидер Фидель Кастро не принимает участия в первомайской демонстрации в кубинской столице Гаване. Он должен был наблюдать за шествием с трибуны.

Ранее ходили слухи, что именно 1 мая Кастро может наконец появиться на публике - впервые за последние девять месяцев, сообщает агентство Рейтер.

Два дня назад министр экономики Кубы Хосе Луис Родригес (Jose Luis Rodriguez) не смог дать однозначного ответа на вопрос журналистов об участии лидера кубинской революции Фиделя Кастро в торжествах по случаю 1 мая.

"Если это будет возможно, то он (Фидель Кастро) примет участие в майской демонстрации, если это будет невозможно, то его там не будет", - сказал кубинский министр.

В настоящее время праздничная демонстрация продолжается.

РИА "Новости"